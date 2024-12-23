美股大走資　中國股票續吸金

泡泡瑪特的北歐森林精靈有9顆牙齒、尖耳直立的形象，迅速成為泰國潮玩的頂流。（大公報） 中評社香港12月23日電／大公報報導，美國聯儲局減息路徑不明朗，美國股票基金大走資，上周淨流出資金近4000億港元。反之，中國股市表現相對穩定，持續有資金吸納，今年來多只中資股表現突出，小米集團、泡泡瑪特等股份價格升幅逾倍，成為市場熱捧明星股，顯見中國股票具魅力、業務增長潛力大。



市場憂慮美國通脹急速升溫，美聯儲減息路徑有變，加上特朗普2.0時代將至，美國政經變數更大，投資者紛紛從美元資產出逃。上周標普500指數下跌2%，為一個多月以來最大單周跌幅，惟內地A股及港股表現相對靠穩，滬深300指數及恒生國企指數上周全周僅微跌0.14%及0.59%而已。



資金拋售美股 沽壓15年最大



事實上，美股走勢岌岌可危，出現強大拋售潮，截至上周三止的一周，錄得503億美元（相當於3900多億港元）的資金淨流出，上周沽售壓力為15年來最大，可見資金正一窩蜂從美股市場出逃，華爾街股市跌浪才剛剛開始，估計隨著特朗普上台逼近，美股跌勢將進一步加劇，資金換馬吸納中國股票更加明顯。



中國創新力強 中資股亮點多



其實，中國經濟潛力大，創新發展動力強勁，促進新質生產力發展，推動經濟高質量發展，尤其是人工智能（AI）技術進步及應用擴大，正形成新一輪產業革命，助力實現中國現代化強國。



事實上，目前中國在一些領域走在世界前頭，例如中國新能源產業發展領先全球，已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，構建全球最系統完備的碳減排政策體系，特別是2024年新能源車年產量已突破1000萬輛，中國新能源車及電池技術傲視全球，內地新能源車股繼續成為國際資金吸納對象。計劃在明年推出新車款的小米集團，今年來升幅高達102%。

