美減息步伐放緩　黃金企穩2560美元

中評社香港12月23日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，美國11月個人消費支出（PCE）物價指數按月升0.1%，預期漲0.2%，按年升2.4%，預期漲2.5%，前值升2.3%；核心個人消費支出（核心PCE）物價指數PCE按月升0.1%，預期漲0.2%，按年升2.8%，預期漲2.9%，前值升2.8%；個人支出按月增0.4%，個人所得升0.3%。密歇根大學12月美國消費者信心指數終值報74，符預期。



美國第三季國內生產總值環比年率終值增長3.1%，預期和前值均增2.8%；PCE物價指數終值漲1.5%，與前值相同；核心PCE物價指數終值升2.2%。美國勞工部上周首領失業救濟有22萬人，按周減少2.2萬。



市場預期，美國聯儲局釋放2025年甚至2026年放緩減息步伐，每年減息兩次的信號。雖然市場早前預期兩次降息，但鷹派的結果讓市場重新定價。CME美聯儲監測工具顯示，市場預期美聯儲明年1月29日將再減息25點子至4.25至4.5厘水平。美匯指數上周五收市，在107.81水平整固，下方支持107.20、106.40。



上周五，避險需求推動現貨金價一度升1.46%，每盎司報2631.9美元；收市報2623.29美元，仍漲1.1%。現貨金下方支持2580美元、2560美元。



紐約期油上周累跌近2%



國有能源巨頭中石化，預計中國汽油需求將在2027年達到峰值，作為世界上最大的石油進口國。上周五，紐約期油升0.11%，每桶收報69.46美元，本周累計跌1.92%；布蘭特期油漲0.08%，收報72.94，本周累計挫2.08%。紐約期油下方支持每桶65.40、62.20美元。