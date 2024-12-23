車位有價有市　留意按揭成數

申請車位按揭需要通過供款與入息比率測試，即每月供款不得超過入息五成。（大公報） 中評社香港12月23日電／大公報報導，據經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析說，本港車位一直存在不足問題，年初有立法會議員表示，去年共有63.2萬輛持牌私家車，但整體泊車位衹有71.3萬個，泊車比例僅1.13。此外，部分地區的新盤車位同樣出現供不應求的情況，當中如啟德區部分新盤的車位比率亦只占約一成。



車位有價有市，投資者亦瞄准商機大手入市，早前市場新錄大額車位入市個案，有投資者以1.05億元大手購入上水某停車場合共201個車位，平均每個車位價值52.2萬元。若有意購入車位作自用或投資，在申請按揭時有幾點需要特別留意。



首先，車位買賣一般分為獨立車位及合契車位，兩者的按揭成數亦有所不同。自今年2月份金管局放寬非住宅物業的按揭成數上限，現時車位按揭最高可借七成按揭。由於獨立車位不符合申請按揭保險的資格，故不能申請七成以上按揭。而合契車位是連同住宅單位出售，因此整個交易可透過按保計劃承造最高九成按揭。要注意如日後打算獨立出售車位，便要先進行分契手續。



按揭年期方面，獨立車位按揭年期最長衹有15年。至於按揭計劃方面，車位一般以最優惠利率按揭貸款計劃（P按）為主。另外，申請車位按揭同樣需要通過供款與入息比率測試，即每月供款不得超過入息五成。



車位在稅項及轉售限制方面會較為寬鬆，自2022年特區政府進一步取消非住宅物業的雙倍從價印花稅，無論購入多少車位，買家亦只需繳交第二標準稅率，購買300萬元或以下的車位，印花稅只需100元，使部分買家用作短線投資，根據香港置業研究部以及土地註冊處資料顯示，今年首11個月價值100萬元或以下的純車位共錄得1501宗註冊，較去年同期的1116宗大增約34.5%。



車位使用有細則



最後，車位入市較易，但需要支付管理費、差餉及地租，管理費每個屋苑收費各異。屋苑業主一般享有所屬屋苑車位優先認購權，個別車位更會列明只能出租予同屋苑人士。地契有機會規定住客購買車位的數量，一般每個業主不得購入多於三個車位，建議入市前做好資料搜集或先向地產代理瞭解清楚。