﻿來港開年會游玩　逾萬內地飲食業菁英點贊

香港旅遊發展局（旅發局）成功促成財富500強企業“百勝中國”首次選址香港於12月15至18日舉辦“百勝中國餐廳經理年會”。（大公報） 中評社香港12月23日電／大公報報導，香港旅遊發展局（旅發局）成功促成財富500強企業“百勝中國”首次選址香港於12月15至18日舉辦“百勝中國餐廳經理年會”（圖），吸引了超過1.1萬名來自全國各地的餐廳管理菁英訪港，進一步鞏固香港作為首選企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）目的地的地位。



百勝中國是中國最大的餐飲公司，在約2200個城鎮經營多個品牌、超過1.5萬家餐廳，此次年會集團超過1.1萬名內地餐廳管理菁英訪港，除了參與年會，亦游覽了香港多個著名景點，例如到訪山頂俯瞰日夜景致；在香港迪士尼樂園游玩；前往海洋公園親親動物；漫步尖沙咀星光大道；亦不忘品嘗地道美食、穿梭大街小巷打卡留念。



首次來港的餐廳經理杜晶表示要感受一下夜晚的中環街頭，而且香港有很多港劇的場景，想親臨去看看。第二度訪港的餐廳經理付維東指出會去旺角油麻地看看警匪片中的取景地。另一名餐廳經理王雯雯想乘觀光巴士夜游香港、搭昂坪360纜車等未試過的體驗。



百勝中國首席執行官屈翠容形容香港是效率超卓、充滿活力與人情味的城市，薈萃中西文化及國際化的美食天堂，員工們能借此機會深入探索香港，體驗這裡豐富的旅遊樂趣，她感謝旅發局的鼎力支持。旅發局總幹事程鼎一表示，百勝中國選擇香港舉辦集團年度員工盛會，充分彰顯香港作為會獎旅遊理想目的地的地位。他希望大家未來能夠一訪再訪，相聚於香港。旅發局亦會繼續致力推動香港會獎旅遊，為不同訪港會獎團隊推介及制定豐富行程。