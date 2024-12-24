黃載皓：彈劾後韓國面臨的外交挑戰

中評社首爾12月24日電（作者 黃載皓）國際社會正在關注韓國的動蕩局勢，執政黨和反對黨已決定將權力移交給代總統韓德洙。雖然國內局勢亟待解決，但外交工作遠非如此簡單。這段時間並不短，因為代理政府預計至少要持續幾個月。外交部長趙兌烈12月18日表示：“我們將盡一切努力實現外交正常化，在最短的時間內恢復國際社會的信任。”雖然彈劾形勢下存在許多制約因素，但我們需要最大限度地減少經濟和外交衝擊，恢復外交勢頭。在彈劾程序正常化之前，管理外交也將是代理政府的重要優先事項。



首先，我們需要建立抵禦美國壓力的防線。美國的外交並非孤立主義。如果說特朗普第一任期內的MAGA(讓美國再次偉大)幾乎是“左衝右突”，拜登的外交是“外華內貧”，那麼特朗普第二任期內的外交則是“眼下無人”。盟國很可能屈服於特朗普的風格，利益攸關的國家更容易妥協。特朗普會為了美國的國家利益做一些利己的交易，這是一種打著交易幌子的施壓外交，是一種讓對方覺得特朗普無所不能，從而半信半疑，提前放棄的外交。選舉結果公布後的幾天裡，韓國電視台的許多時事節目都認為，在談判中讓美國如願以償符合韓國的利益。我們的心理防線已經崩潰，我們需要做好充分的反駁準備。



為中美關係“停火”的可能性不排除，也做好準備。2023年舊金山APEC(亞太經合組織)峰會期間，拜登從“脫鈎”轉向“去風險”，在台灣問題上達成默契。特朗普第一任期開始對中國施壓，拜登繼承了這一壓力，特朗普第二任期很可能會加劇這一壓力。然而，如果中國在經濟上做出讓步，就有可能達成第二個《舊金山協議》，對中國徵收60%的關稅不太可能，但可以逐步提高10%，應考慮一系列方案。

