中評編譯：特朗普關稅政策損害美國本身

特朗普曾經在訪問芝加哥經濟俱樂部時為自己的經濟政策辯護 中評社首爾12月24日電（記者 崔銀珍編譯）韓國峨山政策研究院院長崔剛日前在《朝鮮日報》專欄刊文，批評特朗普的強力徵稅政策如果付諸實踐，會傷害美國自身國際地位和世界經濟秩序。文章編譯如下：



特朗普承諾，如果再次執政，將對中國產品徵收60%的普遍關稅，對其他國家的進口商品徵收10%至20%的普遍關稅，他的構想將付諸實施，世界貿易秩序正在動搖。他承諾，從2025年1月開始，將簽署行政命令，對從加拿大和墨西哥來到美國的所有商品徵收25%的關稅，並公開表示，將對中國徵收60%的關稅，再加上10%的追加關稅。



特朗普的這種態度讓人想起他在首次執政期間將中國產品的關稅從3.1%提高到21.1%的美中貿易紛爭，此次發言令人震驚的是，關稅徵收預告不分對方，無視協議和慣例。



特朗普應該知道，試圖通過關稅戰爭實現“美國優先主義(America First)”，難免會受到再現美國單邊主義的批評，反而會對美國的國際地位和世界經濟秩序產生負面影響。從第二次世界大戰結束後到現在，美國以政治上自由民主主義、經濟上自由貿易這兩大軸心集結西方陣營，在冷戰中取得了勝利。特朗普政府過去曾批評中國是動搖世界秩序的“修正主義勢力(revisionist)”，但美國單方面徵收關稅，難免會受到美國也在動搖世界經濟秩序的指責，並將中國刻畫為替代勢力。



他的貿易保護主義最終只能導致美國消費者的損失。特朗普當選人可能會認為，如果徵收高額關稅，外國企業將在美國國內建設工廠，因此有利於美國的雇傭，但考慮到美國社會的高工資水平，這將導致商品價格的上漲，損害美國消費者的實際購買力。位於華盛頓的彼得森國際經濟政策研究所預測，到2026年，通貨膨脹率將從6%上升到9.3%。

