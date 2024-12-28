中評編譯：國際巨變 擔心韓國外交判斷失誤

圖源：路透社 中評社首爾12月28日電（記者 崔銀珍編譯）韓國世宗研究所理事長李容濬日前在《朝鮮日報》專欄刊文，表示在韓國因彈劾政局陷入混亂而成為脫離世事的國家時期，國外的國際局勢迎來了世紀性變化之風。文章編譯如下：



雖然大家都對特朗普的美國優先主義對外政策進行聲討和誹謗，但看來大家都害怕特朗普，他不顧前後、不看任何眼色，只把美國的國家利益放在首位，這種攻擊性現實主義外交形態正在成為比軍事力量更可怕的美國新力量。



最大的變革現場是長期對立、看不到解決線索的中東地區。特朗普總統具有比歷屆美國總統都強烈的親以色列、反伊朗傾向，尚未上任，以色列就帶頭掃蕩中東的親伊朗勢力。以色列去年與哈馬斯展開報復戰爭時，大多數中東專家還預測說，在哈馬斯、真主黨、胡蒂叛軍、敘利亞等親伊朗勢力的夾擊下，以色列將面臨巨大危機。但是他們在以色列的軍事力量面前無力地沒落了。被稱為僅次於朝鮮的殘酷獨裁政權的敘利亞親伊朗阿薩德政權也在上周被叛軍勢力消滅。現在只剩下以色列是否對失去勢力範圍獨自留下的伊朗核設施進行空襲的疑問。



歐洲國家試圖阻止第二任期特朗普政府退出北約和中斷對烏克蘭的援助，也忙得不可開交。自20世紀90年代冷戰體制結束以來，歐洲首次正式開始重新武裝和增加國防預算。此前一直處於休眠狀態的歐洲的武器產業也動了起來。特朗普批評美國承擔北約全部軍費70%、美國向烏克蘭戰爭支出3500億美元期間，歐洲的支出額僅為1000億美元的不公平性。他主張，如果美國想留在北約，歐洲必須擺脫安保搭便車現象，與美國同等支出。對此，北約成員國正在討論將國防預算從目前的2%增加到3%，並在戰後在烏克蘭部署歐洲維和部隊的問題。

