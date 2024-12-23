﻿餐飲業：冬至生意勝預期　看好聖誕市道

聖誕將至，濃烈的節日氣氛彌漫全城。（大公報） 中評社香港12月23日電／大公報報導，聖誕氣氛彌漫全城。有留港消費的市民表示，今年會更鬆手，計劃花費數千元。有商場負責人表示，“一簽多行”帶旺人流，料市道會有約一成增長。餐飲業界表示，冬至飲食業生意額料達四億元，較預期好，對聖誕元旦市道感樂觀。



聖誕前夕的周日，各區的商場人頭湧湧。銅鑼灣時代廣場變身粉紅飄雪小鎮，吸引了眾多遊客前來打卡拍照。市民王先生表示，他今年計劃留在香港消費，預算大約在1000至2000元之間。他會帶小朋友到聖誕樹前拍照留念，感受香港的聖誕氛圍，並支持一下本地經濟。



在觀塘apm，不少市民把握聖誕優惠購物，午市的食肆座無虛席。新地租務部助理總經理馮穎欣表示，隨著“一簽多行”的政策恢復後，商場的訪港旅客明顯增加，許多旅客都攜帶行李箱購物。由於人流增加，臨近商場附近的跨境巴士站班次也有所增加。她指出，在冬至期間，商場餐廳的入座率達到滿座，人流量較去年同期增加約10%。對於即將到來的節日，她預測人流和銷情將更為理想。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，在冬至期間，飲食業界的整體生意額預計可達到4億元，已接近疫情前水平。他說，隨著深圳“一簽多行”措施的恢復和擴展，對於今年聖誕和元旦市道持樂觀態度。相比去年，平安夜的消費情況更加活躍，其中不乏內地旅客前來香港感受聖誕的氛圍。