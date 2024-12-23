工展會遊客大手掃貨：港貨質量佳

工展會踏入第二個周末，昨日現場人流如鯽。（大公報） 中評社香港12月23日電／大公報報導，聖誕將至，不少旅客來港感受聖誕氣氛兼購物。工展會踏入第二個周末，昨日現場人頭湧湧。有旅客跟團到工展會“掃貨”，計劃花近萬元購買幹貨等年貨，“最重要買得開心”；有自由行旅客豪花近萬元購買補品和眼鏡，認為工展會氣氛熱鬧，貨物款式多、品質有保證。有參展商表示，今年市民和旅客出手更闊綽，受惠“一簽多行”恢復，旅客有約三成增長，生意有近一成增長。



順便來港感受聖誕氣氛



工展會昨日人頭湧湧。不少小食攤位都大排長龍，有市民和遊客帶同行李箱或購物手拉車來掃貨。廠商會加強向內地旅客推廣，包括與旅行社合作安排旅客入場購物，並向跨境巴士乘客派免費門票。昨日環島中港通一團來自江門共50人的旅客下午到工展會“掃貨”。第一次來港參加工展會的團客陳女士說，聽講香港的產品很正宗，質量好，品牌多，剛好有旅行社推出參觀工展會的一日團，特意報團來購買藥油和幹貨，還想品嘗正宗的港式奶茶，預計花費三至四千元。



自由行旅客葉小姐專門從東莞來港參加工展會，她形容工展會的產品是“又平又靚又正”，會場氣氛熱鬧。她說，這次共花費了一萬元購買藥物、補品和眼鏡，順便來港感受聖誕氣氛。



安記董事總經理潘權輝表示，展會期間天公造美，人流很多，內地遊客較去年增加三成，主要是大灣區旅客，“很多遊客想來工展會掃貨，但一次買太多不方便帶走，現在來港的交通方便，加上一簽多行，他們來港更加頻繁”。他說，今年顧客出手闊綽，更有遊客花近一萬元購買產品，生意較往年有8至10%增長。



友泰海產有限公司負責人盧振國表示，今年旅客有明顯增長，占近一成，估計是受惠於“一簽多行”措施。他們人均消費一千元，主要購買花膠、海參和鮑魚等，帶動生意有5至10%增長。