特朗普：我期待見普京

（來源：新華網） 中評社北京12月23日電／據新華網報導，美國當選總統特朗普22日在亞利桑那州舉行的一場保守派大會上表示，他期待同俄羅斯總統普京就解決烏克蘭危機舉行會晤。



特朗普稱，普京說希望盡快與自己會晤，“因此我們期待會晤，我們必須要結束這場戰爭。”



普京上周在“年度盤點”大型記者見面會上說，自己已經4年多沒有與特朗普交談。如果美方有相關意願，他願與特朗普對話、會面。普京說，他對與特朗普就俄烏局勢展開磋商持開放態度，稱俄羅斯準備好“談判與妥協”。