烏無人機深入俄境內逾千公里施襲

俄羅斯喀山一棟高層住宅樓21日遭無人機襲擊。（來源：大公網） 中評社北京12月23日電／據大公網報導，烏克蘭21日使用無人機襲擊俄羅斯境內距俄烏衝突前線1000多公里的喀山市，造成數棟建築受損，當地機場一度關閉。俄總統普京22日說，對俄羅斯境內施襲的敵人將遭受更大的損失。



據俄媒報導，當地時間21日早上，喀山遭到8架無人機襲擊，其中6架擊中多棟住宅樓，另一架擊中工業設施，還有一架被擊落。社交媒體上流傳的視頻顯示，先後有兩架無人機撞上兩棟高層住宅樓，傳出巨大的爆炸聲並引發火災。當地官員稱，襲擊未造成人員傷亡，但喀山機場一度關閉，該市21日至22日的公共集會等活動被取消。美媒稱，烏克蘭顯然試圖通過無人機遠程奔襲，將戰火引向俄羅斯中心地區。



今年10月，普京曾在喀山主持召開金磚國家領導人峰會。俄外交部發言人扎哈羅娃說，此次襲擊是對金磚峰會成功舉行的“報復”，試圖恐嚇俄平民。普京說，對俄境內施襲的敵人將遭受更大的損失，俄方不僅將修復敵方造成的損失，還將以更快的步伐向前推進。俄國防部22日稱，俄防空系統摧毀了42架烏克蘭無人機。



烏總統澤連斯基21日罕見公開承認與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯會面，並發布兩人握手的照片。他表示，這是伯恩斯最後一次以CIA局長身份訪烏。