“AI馬斯克”虛假廣告　銀發族損失慘重

中評社北京12月23日電／據大公網報導，深度偽造（Deepfake）技術所製作的詐騙愈趨普遍，利用名人的肖像、聲音製作虛假廣告的情況嚴重。據美媒報導，世界首富、美國電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克已被AI換臉植入數千條虛假廣告，涉及數十億美元的詐騙，受害者多為長者，損失慘重。



報導稱，82歲的退休老人史蒂夫.博尚在去年年底看到一條視頻短片，影片中的“馬斯克”承諾會有“快速回報”的投資機會， 博尚誤信了此虛假廣告，以248美元（約1928港元）開設賬戶，最終被騙取超過69萬美元（約536萬港元）的退休金。



62歲的醫護工作者海蒂.斯旺也在社交媒體上看到“馬斯克”的虛假廣告，信以為真並以1萬美元開設賬戶。斯旺接受採訪時表示，即便後來她意識到被騙，但視頻中的人仍然“十分像馬斯克，聽起來也像馬斯克”。



專門研究Deepfake的安全研究公司Sensity AI分析超過2000個深偽換臉的影片，發現馬斯克是最常被騙徒利用的名人。自去年年底，馬斯克出現在近四分之一的AI換臉詐騙視頻中，在加密貨幣投資廣告中，馬斯克的出現率更是高達90%。除馬斯克外，“股神”巴菲特和亞馬遜創辦人貝佐斯也頻繁出現。



報導稱，騙徒尤愛針對銀發族，他們雖對加密貨幣、AI有所瞭解，但不熟悉安全的投資方式。據德勤金融服務中心估計，這類由AI支持的深度造假每年可能導致數十億美元的經濟損失。