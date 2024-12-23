德聖誕市集撞人案　當局四度無視沙特警告

中評社北京12月23日電／據大公網報導，德國馬格德堡一個聖誕市集20日晚發生汽車衝撞人群事件，造成至少5人死亡、200多人受傷，沙特裔疑犯塔利布被捕。警方22日表示，塔利布被控犯有5項謀殺罪、多項謀殺未遂罪和多項嚴重人身傷害罪。警方稱，疑犯作案動機仍過於模糊，目前不能斷言是出於宗教或政治動機。據報導，沙特曾向德國發出多達4次警告，但被忽視。



50歲的沙特裔醫生塔利布涉嫌20日晚駕車衝向在聖誕市集購物的人群，造成包括一名9歲男孩在內的5人死亡，另有超過200人受傷。塔利布自2006年以來一直居住在德國，擁有永久居留權，2016年被認定為難民。他自稱是一名“前穆斯林”，在網上發布大量批評伊斯蘭教的內容，並且支持反移民的極右翼政黨德國選擇黨。德國警方22日稱，目前無法對疑犯動機做出準確評估，沒有跡象表明襲擊是出於“宗教極端主義”動機，也不能斷言是出於政治動機。德媒稱，塔利布的毒品檢測呈陽性。



沙特安全官員稱，他們曾多次針對塔利布對德國當局發出警告，並要求引渡，但遭到拒絕。據悉，沙特方面2007年以來向德國發出4次警告，德國警方去年對塔利布進行了“風險評估”，但得出的結論是他“不構成具體危險”。