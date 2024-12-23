韓國金海市某部隊發生爆炸致3人受傷

中評社北京12月23日電／據新華網報導，當地時間23日9時27分許，位於韓國慶尚南道金海市的陸軍第52軍需支援團發生不明原因的爆炸事故。



報導說，此次事故造成現場3名非軍方工作人員受傷，其中2人重傷、1人輕傷。



目前消防及警方人員已趕赴現場。爆炸事故原因有待調查。