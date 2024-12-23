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韓國金海市某部隊發生爆炸致3人受傷
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2024-12-23 15:13:39
中評社北京12月23日電／據新華網報導，當地時間23日9時27分許，位於韓國慶尚南道金海市的陸軍第52軍需支援團發生不明原因的爆炸事故。
報導說，此次事故造成現場3名非軍方工作人員受傷，其中2人重傷、1人輕傷。
目前消防及警方人員已趕赴現場。爆炸事故原因有待調查。
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