參訪杜甫草堂　馬英九誦大庇天下寒士俱歡顔

參訪過程中，宋濤與馬英九交流互動頻繁，不時相視而笑（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九一行23日上午參觀杜甫草堂，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤陪同參觀。馬英九參觀大雅堂時吟誦“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顔”，他表示，“這也是我們推動居民住宅的動機。”



大雅堂由原草堂寺古建築大雄寶殿改建而成。杜甫公元759年入蜀，恰逢12月深冬，他攜家眷尋至浣花溪畔，在一無人古寺暫居，這座古寺就是草堂寺。為此，他還做有詩句“古寺僧牢落，空房客寓居”流傳於世。



如今的大雅堂被設計成一個展館，陳列著蘇東坡、陸游、李白、李商隱、陶淵明等詩人的雕像，以中國詩歌史上承前啟後的杜甫為核心貫穿起中國詩歌的發展線索，體現了先秦以來代代相傳的優秀詩歌創作傳統。



步入大雅堂，映入眼簾的一幅面積為64平方米的巨幅磨漆壁畫，壁畫以連環組合的方式將杜甫壯年漫游、困頓長安、遭亂流離、寓居成都、羈留夔府、漂泊湖湘等生活的主要階段以及《望岳》《秋興》《茅屋為秋風所破歌》等代表作濃縮在有限的平面內，形象地展示了詩聖杜甫的生活和創作經歷。



宋濤、馬英九一行在壁畫前駐足欣賞，兩人交流互動頻繁，不時相視而笑。馬英九還跟隨講解員吟誦杜甫詩歌名句“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顔”，宋濤在一旁說“這是很多中國人都有的情懷”。馬英九指出，“這也是我們推動居民住宅的動機”。



隨後，馬英九上前細細觀察了壁畫正前方的漢白玉蘇東坡雕像。他向講解員詢問這個作品的做成時間、材質，並稱讚“雕刻得很好！”



馬英九率領大九學堂20多位學員第三次訪陸，21日起開啟在四川成都的行程。在四川期間，馬英九會陸續參訪三星堆遺址、杜甫草堂、武侯祠、都江堰水利工程、大熊貓野放研究中心等地。

