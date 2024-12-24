中評現場：兩岸共同弘揚中華文化座談會舉辦

兩岸共同弘揚中華文化座談會23日在四川省成都市杜甫草堂博物館舉辦（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）兩岸共同弘揚中華文化座談會23日在四川省成都市杜甫草堂博物館舉辦。兩岸知名文化學者、青年學生等約100人出席。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭時表示，習近平總書記今年4月在北京會見馬英九先生一行時提出兩岸同胞要堅定中華文化自信，10月在福建考察時強調促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化。舉辦此次座談會，是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的實際行動。博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的“根”與“魂”，是我們共同的傳家寶。共同弘揚中華文化，需要深化兩岸文化聯結、賡續中華文化血脈，需要堅守中華文化立場、堅定中華文化自信，需要擔負中華文化使命、推動中華文化創新，需要促進兩岸文化交流、推進中華文化繁榮。兩岸同胞要堅持“九二共識”，旗幟鮮明反對“台獨”分裂和外來干涉，共同弘揚中華文化，為國家統一、民族復興注入強大精神力量。



中國國民黨前主席馬英九在致辭時表示，兩岸同根同源、同文同種。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化，絕不能數典忘祖。民進黨在台灣操弄“去中國化”，注定不會成功，我們有責任撥亂反正，守護中華文化。台灣青年要牢記中華民族與中華文化的根源以及身為炎黃子孫的驕傲，增強對中華文化的情感與認同。



兩岸知名文化學者甘霖、葛劍雄、康震、蒙曼、霍巍、馮明珠、楊渡分別從不同角度圍繞共同弘揚中華文化主題發表真知灼見、深入座談交流，一致認為兩岸同胞有著共同的歷史根脈和文化傳統、共通的民族心靈、共享的美好未來，要深化兩岸人文交流，堅決反對任何形式的“去中國化”、“文化台獨”行徑，共同傳承中華民族精神，共同弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合，共創中華民族綿長福祉。

