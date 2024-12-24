宋濤：中華文化是兩岸共同的傳家寶

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）由海峽兩岸關係研究中心、四川大學、馬英九基金會共同主辦的兩岸共同弘揚中華文化座談會23日在四川省成都市杜甫草堂博物館舉辦。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席並致辭，他指出，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的“根”與“魂”，是我們共同的傳家寶。他還進一步提出了共同弘揚中華文化的四個“需要”。



宋濤說，習近平總書記今年4月在北京會見馬英九先生一行時提出兩岸同胞要堅定中華文化自信，10月在福建考察時強調促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化。舉辦此次座談會，是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的實際行動。



宋濤指出，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的“根”與“魂”，是我們共同的傳家寶。他進一步提出了共同弘揚中華文化的四個“需要”：



第一，共同弘揚中華文化，需要深化兩岸文化聯結、賡續中華文化血脈。宋濤表示，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。中華文化不僅在大陸枝繁葉茂，也在台灣生根開花，融於每一位台灣同胞的生活習慣、思維方式、價值觀念和思想情感中。在中華民族邁向偉大復興的歷史進程中，兩岸同胞更應深化文化聯結，賡續歷史文脈，譜寫當代華章，為民族復興注入強大精神力量。



第二，共同弘揚中華文化，需要堅守中華文化立場、堅定中華文化自信。宋濤表示，有文化自信的民族才能立得住、站得穩、行得遠。隨著以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，全世界都在關注、瞭解和學習中華文化。但長期以來，民進黨當局處心積慮推行“去中國化”“去歷史文化”，企圖割裂割斷兩岸歷史文化的聯結，磨滅台灣同胞的民族意識，要自絕於中華文明。兩岸同胞要認清民進黨當局的“台獨”本性和險惡用心，堅守文化立場、堅定文化自信，堅決抵制“文化台獨”，做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人。