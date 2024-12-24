潘科伸談冬至飲食不同：中華民族偉大之處

台灣科技大學企管系二年級學生潘科伸（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九率領台灣青年第三次訪問大陸，目前正在成都交流訪問。23日上午，馬英九及台灣青年在杜甫草堂參加了兩岸共同弘揚中華文化座談會。台灣科技大學企管系二年級學生潘科伸會後接受採訪時說，我們雖然在不同的地方吃著不一樣的東西，卻在同樣的日子裡過著同樣的冬至。這就是中華民族最偉大的地方。



潘科伸表示，中華文化十分強調融合，它不僅僅只包括孔孟思想，更是經歷過百家爭鳴、各族融合才得以形成的。



談及為何會對中華歷史文化有研究，潘科伸說，因為有很多機會來到大陸，在這個過程中他對探究中華歷史文化產生興趣。“希望能夠有更多台灣人來大陸，對歷史文化產生更多興趣，這是一件很有意義的事。”



被問及此次訪陸印象最深刻的事情，潘科伸說，“冬至那天我們從哈爾濱到成都，早上在哈爾濱吃的餃子、晚上在成都喝了羊肉湯，而在台灣的家人則吃了湯圓。我們雖然在不同的地方吃著不一樣的東西，卻在同樣的日子裡過著同樣的冬至。”他指出，這就是中華民族最偉大的地方。



潘科伸還談到此前與大陸青年交流的故事，他說，在兩個小時內，他同北京大學的同學從地理、文化、人文聊到彼此的未來規劃，這麼短的時間內結下如此友誼，彌足珍貴。