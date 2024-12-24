康震答中評：兩岸同根同源　都有一顆中國心

北京師範大學副校長、教授康震（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）北京師範大學副校長、教授康震23日上午參加了在成都舉行的兩岸共同弘揚中華文化座談會。會後，康震接受聯合採訪。期間，就“兩岸青年如何傳承中華優秀傳統文化”，康震告訴中評社記者，兩岸要常來常往，要像走親戚一樣交流。兩岸同根同源，有相同的語言和文字，都拜中國神、講中國話、寫中國字，有一顆中國心。



“在座談會上，兩岸專家學者有許多共識。大家都認為，中華文明是兩岸的根脈。”康震表示，“正是因為對中華文明強烈熱愛的情感，兩岸才有很多學者多年來一直花大力氣致力於推廣、傳播、普及中華傳統文化。比如，葛劍雄長期致力於中國歷史地理研究，馮明珠一直不遺餘力推廣故宮文化，還有蒙曼和我在做的節目《中國詩詞大會》。”康震指出，中華文明源遠流長、未來可期、聲聲不息，這是兩岸學者的強烈共鳴。



如何讓兩岸青年更好傳承中華優秀傳統文化？康震就此回答中評社記者提問，他表示，“要常來常往。兩岸之間的交流應該像走親戚一樣，親戚就是越走越親，最後一家親變成了一家人。”



康震說，兩岸同根同源，有相同的語言和文字，都拜中國神、講中國話、寫中國字，有一顆中國心。他特別提到，兩岸年輕人對於中國古代的詩詞歌賦十分喜愛，都能吟誦幾首。“這種吟誦就是來自內心的召喚，也是來自內心的認同。衹有這樣，兩岸年輕人才可以手拉手一直到老。”

