特朗普稱烏克蘭危機“必須結束”

中評社北京12月23日電／美國當選總統特朗普22日再次威脅“收回”巴拿馬運河，同時表示烏克蘭危機“必須結束”，並期待就此同俄羅斯總統普京舉行會晤。



新華社報導，特朗普當天在亞利桑那州首府菲尼克斯舉行的一場活動上發表持續約75分鐘的演講，談及多個議題。他再次拿巴拿馬運河說事，稱美國遭“敲詐”，重申美國要“收回”巴拿馬運河控制權。



特朗普21日在社交媒體上說，巴拿馬運河是“美國重要國家資產”，威脅美國將“收回”巴拿馬運河。巴拿馬總統穆利諾22日就此發表聲明回應說，巴拿馬運河及其毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。



關於烏克蘭危機，特朗普說：“有一件事我想很快去做，（俄羅斯總統）普京曾表示想盡快與我會晤，我們期待這場會晤，我們必須結束這場戰爭。”



在談及短視頻社交媒體平台TikTok時，特朗普表示，他傾向於允許TikTok在美國繼續運營一段時間。“我們在這個平台收到了良好的反饋，瀏覽量有數十億。也許我們應該讓它再存在一段時間。”



特朗普還表示，將把美國最高峰、位於阿拉斯加的“迪納利峰”改回其以前的名字“麥金利山”。這座山峰于1896年以時任美國第25任總統、共和黨人威廉·麥金利的名字命名。2015年，奧巴馬政府根據阿拉斯加原住民使用的語言，將其改名為“迪納利峰”。