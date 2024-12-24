伍俐斌答中評：澳門是“一國兩制”成功典範

中山大學粵港澳發展研究院院長助理、中山大學港澳台研究中心副主任伍俐斌教授（中評社資料圖） 中評社香港12月24日電（記者 袁曉麥）12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平蒞臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國二十五周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。在此期間，習近平主席發表了一系列重要講話。中山大學粵港澳發展研究院院長助理、中山大學港澳台研究中心副主任伍俐斌教授向中評社表示，澳門過去25年的發展成就離不開社會穩定、經濟發展和民生改善三大關鍵因素，並強調澳門是“一國兩制”成功實踐的典範，未來要繼續鞏固作為“明珠”的地位。



習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中指出，澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，特別行政區政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功。伍俐斌認為，過去25年，澳門“一國兩制”實踐取得的顯著成就離不開三大關鍵因素。



第一，澳門在回歸以後社會穩定，不折騰。這得益於澳門全面準確地貫徹了“一國兩制”方針，堅定維護國家主權、安全和發展利益，將堅守“一國”之本和善用“兩制”之利有機結合起來。



第二，堅持發展經濟，在發展中解決問題。伍俐斌指出，2023年澳門本地生產總值達到3794.8億澳門元，是回歸前的7倍，人均生產總值位列全球第二，失業率也僅不足1.7%。特區政府還大力發展會展業、文化產業及高科技產業等其他產業，主動 粵港澳大灣區和橫琴深合區建設，努力實現經濟適度多元化。

