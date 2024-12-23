富權：為何“青鳥”未能製造太陽花2.0版？

中評社香港12月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：為何“青鳥”未能製造“太陽花2.0版”？以下為文章內容。



台灣地區“立法院”上週五院會討論表決《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》和《財政收支劃分法》等三大法律的部分條文修正案，在歷經一整天的激烈攻防與肢體衝突，並延長開會時間“挑燈夜戰”，終於在晚間十一點四十分左右完成三讀。而集結在“立法院”周邊街道的逾萬“青鳥”，雖然曾經意圖計劃仿效“太陽花學運”，衝進“立法院”議場並佔領主席台，阻擾三大法案的表決，但在最後關頭卻嘎然而止，因而並未能釀成“太陽花學運2.0版”，三大法案也終於獲得三讀通過。



實際上，民進黨當局是已經規劃由“青鳥”衝進“立法院”議場以癱瘓議事的。民進黨黨團總召柯建銘就在圍困“立法院”的“青鳥”們的面前回應媒體詢問，外傳民進黨團原本規劃要放“青鳥”衝入“立法院”占領議場，最終臨時喊卡是否屬實時公開表示，本來希望可以衝進去占領議場，讓所有議事都不能做，只要撐過一個月，國民黨惡行就不能遂行。但後來擔心發生流血衝突事件無法控制，所以不得不攔阻。



俗語說，群眾運動“易放難收”。既然柯建銘說是可以對“青鳥”進行阻攔，這就反襯了“青鳥”行動就是由民進黨發動至少是煽動起來的。而且其初始目的，是癱瘓“立法院”議事一個月。而“立法院”本個會期是到二零二五年一月二十一日止，因而民進黨是要“沒收”第十一屆“立法院”第二個會期的最後一個月，佔整個會期的三分之一。



那麼，為何民進黨在眼見“青鳥”已經衝破警方築成的盾牌人牆，就能夠衝進“立法院”的情況下，卻暗中加“卡”，讓藍白兩黨可以攜手主導餘下最後一個法案《財政收支劃分法》部分條文修正案獲得三讀通過？僅僅是柯建銘所說的“擔心發生流血衝突事件無法控制”嗎？



其實，“擔心發生流血衝突事件無法控制”固然是一個理由，但民進黨又何時“擔心”過流血衝突事件？就在圍繞著三大方案的議題上，民進黨“立委”就曾經祭出暴力手段，策動對“立法院長”韓國瑜和藍白“立委”的流血衝突，包括將韓國瑜推翻在地，也有幾位國民黨“立委”被按壓，當然在推撞中也有幾位民進黨“立委”受傷。

