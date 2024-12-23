新研究認為“暗能量”可能並不存在

中評社北京12月23日電／一項發表在英國《皇家天文學會月刊：快報》上的新研究認為，“暗能量”可能並不存在。這一觀點或將引發人們對宇宙膨脹的重新認識。



新華社報導，多年來，天體物理學界普遍認為宇宙在各個方向都是均勻膨脹的。為瞭解釋宇宙為何看起來會加速膨脹，科學家引入了“暗能量”這一概念，也就是有一種尚未被認知的能量在影響宇宙膨脹速度。不過相關理論一直存在爭議。



新西蘭坎特伯雷大學的研究人員近日發表論文說，他們通過對超新星光變曲線的分析發現，宇宙膨脹本來就並不均勻。這一結論支持了一個不需要“暗能量”的宇宙膨脹模型，即“時間景觀”模型。該模型認為，光被拉伸相關現象並非宇宙加速膨脹的結果，而是人們如何校準時間和距離的結果。



根據這一模型，引力越強時間越慢，那麼同樣的時鐘在銀河系中可能比在空蕩蕩的宇宙空洞中走得慢得多。也就是說，在宇宙空洞中時間過得更快，空間膨脹得也更多，看起來就像是宇宙膨脹在加速。



研究人員說，他們的發現表明，不需要“暗能量”來解釋為何宇宙似乎在加速膨脹，這可能有助解決關於宇宙膨脹的一些關鍵問題。不過，“時間景觀”模型是否成立，還需歐洲航天局的歐幾里得衞星以及美國航天局即將發射的羅曼空間望遠鏡進一步觀測來驗證。