馬英九參觀人造太陽　瞭解能源技術新突破

中國國民黨前主席馬英九一行23日下午參觀瞭解新一代人造太陽“中國環流三號”相關情況（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九一行23日下午到訪位於四川省成都市的中核集團核工業西南物理研究院，瞭解新一代人造太陽“中國環流三號”相關情況，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌陪同參觀。



“中國環流三號”是中國自主設計研製的可控核聚變大科學裝置，由於可控核聚變能源產生能量的原理與太陽發光發熱的原理一樣，它也被稱為新一代“人造太陽”。可控核聚變作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術，具有資源豐富、環境友好等突出優勢，是能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一。



馬英九一行先是參觀了研究院的展廳。對於展板上介紹的原核工業西南物理研究院研究員、名譽院長李正武先生，馬英九很感興趣，並向講解員詢問他的生平。講解員說，當年，李正武先生和錢學森先生同船從美國返回祖國，他的夢想就是實現人類“取之不盡、用之不竭”的能源夢想。馬英九聽後連連點頭表示贊許。



講解員詳細介紹了新一代人造太陽的研發製造情況，馬英九聽得很認真。聽到一些突破性的技術創新成果，馬英九都會頷首微笑。



馬英九基金會執行長蕭旭岑參觀後表示，穩定乾淨永續的能源非常重要，大陸在這方面有很多經驗，台灣可以學習。台灣應該摒除一些對能源的狹隘意見，可以同大陸交流合作，這對於兩岸未來都會很有益處。



