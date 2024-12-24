蕭旭岑答中評：鄉愁是聯結兩岸的重要情感

馬英九基金會執行長蕭旭岑（中評社 海涵攝） 中評社成都12月24日電（記者 海涵）正在成都交流訪問的中國國民黨前主席馬英九一行23日依次參訪了杜甫草堂和核工業西南物理研究院。



馬英九基金會執行長蕭旭岑當天參訪結束後接受聯合採訪。中評社記者問及在杜甫草堂看到余光中《鄉愁》石碑的感受，蕭旭岑表示，“鄉愁”二字最早出現在杜甫的詩中。鄉愁是聯結兩岸之間的一個重要情感，是對家鄉的一種情懷。



據瞭解，余光中曾於1996年、2005年、2006年、2010年先後四次到訪成都，其中1996年、2006年、2010年三次到杜甫草堂。2006年9月8日，余光中先生參觀了杜甫草堂，在工部祠前祭拜詩聖杜甫，當天下午以“詩歌成都”為主題進行詩歌講座，專門為杜甫草堂寫了一首《草堂祭杜甫》四十行詩，其手稿現珍藏於杜甫草堂內。余光中先生為草堂創作了3首詩歌，代表作就是這首《草堂祭杜甫》。這次到訪他還為杜甫草堂里刻有其親自手寫的代表作《鄉愁》石碑進行揭碑，還深情地吟誦了一遍《鄉愁》。除此外，余光中還認養了石碑旁邊的一棵樹齡七十多年的黑殼楠，這棵黑殼楠也因此成為了杜甫草堂的第一棵“詩人樹”。



蕭旭岑說，“早上看到了余光中先生的詩，我非常感動。台灣青年也看得很專注。”他表示，余光中先生幾年前去世了，但他的詩卻永遠保留在了偶像杜甫的草堂紀念館中，這很有意義，展現了新詩與唐詩的連接，是兩岸文化交流的很好場景。