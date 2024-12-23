貴州省委政法委原副書記劉文新一審被判死緩

中評社北京12月23日電／23日，貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院一審公開宣判貴州省委政法委原副書記劉文新受賄、行賄、洗錢、非法攜帶管制刀具危及公共安全案，對被告人劉文新以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以行賄罪判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣十萬元；以洗錢罪判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣一百萬元；以非法攜帶管制刀具危及公共安全罪判處有期徒刑六個月。決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



新華社報導，經審理查明，2003年至2022年，被告人劉文新利用擔任共青團貴陽市委書記，貴陽市南明區代理區長、區長，貴陽市委常委、統戰部部長，貴陽市副市長、市長，貴陽市三橋馬王廟片區開發建設指揮部指揮長，黔西南州委書記，貴州省委政法委副書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在土地出讓、工程承攬、項目推進等事項上提供幫助，單獨或者伙同他人非法收受財物共計折合人民幣6.09億餘元，其中部分未實際取得。2018年至2022年，劉文新為謀取不正當利益，向相關國家機關工作人員行賄共計折合人民幣48.65萬元。2021年6月至2022年6月，劉文新為掩飾受賄犯罪所得，將價值人民幣1476萬餘元的黃金、港幣轉換為現金使用。2020年1月4日，劉文新以逃避安檢的方式，將25把管制刀具隨身攜帶至民用航空器內，嚴重危及公共安全。



黔東南苗族侗族自治州中級人民法院認為，被告人劉文新的行為構成受賄罪、行賄罪、洗錢罪、非法攜帶管制刀具危及公共安全罪。劉文新受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；身為國家工作人員，為謀取不正當利益向國家機關工作人員多次行賄，依法應從重處罰；洗錢犯罪情節嚴重，均應依法懲處。



鋻於劉文新受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代了監察機關未掌握的部分受賄事實，行賄、洗錢、非法攜帶管制刀具危及公共安全犯罪具有自首情節，認罪悔罪，積極退贓，部分受賄所得及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。同時，根據劉文新犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。劉文新當庭表示服判，不上訴。