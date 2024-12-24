中評現場：政賢力量舉行十周年會慶晚宴

切蛋糕儀式（中評社 段曉魯） 中評社香港12月24日電（記者 段曉魯）12月23日，政賢力量舉行“十周年會慶晚宴暨第六屆理事會就職典禮”，邀得政賢力量榮譽會長范徐麗泰、香港特區政府政制及內地事務局副局長胡健民、創新科技及工業局副局長張曼莉女士、特首政策組副組長王春新親臨主禮。



政賢力量主席蘇祉祺致歡迎辭時，首先感謝范太及各主禮嘉賓百忙中親臨主禮，並向來自政界、商界、教育界等各界來賓致以衷心感謝。蘇博士回顧政賢力量工作成果時指出，十年來政賢力量為香港培養了一大批高質素的人才，包括管治人才和專業人士，為落實愛國者治港貢獻力量，成績有目共睹，獲社會各界高度評價。



蘇祉祺表示，習近平主席在香港回歸祖國25周年慶祝大會上發表重要講話時，提出了“四個必須”和“四點希望”，當中“提升治理效能”乃重中之重！在香港進入由治及興的新時代，如何提升政府治理效能，是特區政府和社會各界共同面對的重大課題。展望未來，政賢力量將堅守初心，繼續以追求卓越的信念，努力做好智庫工作，積極為特區政府的有效治理出謀獻策。在複雜的國際國內形勢和百年未有之大變局下，將繼續領引香港青年深刻認識世界和國家發展大勢，為香港培育更多優秀人才，為中國式現代化及香港繁榮穩定作出新貢獻。



政賢力量榮譽會長范徐麗泰致辭時，回顧了十年前支持成立政賢力量的初心，是有感香港高素質管治人才嚴重不足，有效管治面臨巨大挑戰，需要一批有心有力人士，為香港培養更多高質責的管治人才。當蘇祉祺邀請她擔任榮譽會長參與籌組一間新型智庫（政賢力量）時就立即答應。不知不覺，政賢力量已經10周年了。不少前任或現任的顧問、理事、會員擔任了特區政府問責官員、公務員、立法會議員、區議員、諮詢及法定機構成員，為落實愛國者治港貢獻力量。范徐麗泰博士高度讚揚政賢力量過去十年的工作，為香港培育了一批又一批愛國愛港的優秀人才，成績有目共睹。范太感謝政賢力量同仁的不懈努力，並希望大家繼續奔跑，一同為中國式現代化和香港繁榮穩定發展作出新貢獻。



隨後，政賢力量榮譽會長范徐麗泰為孫曦頒發會長委任狀、為第六屆理事會成員頒發委任狀，並與各主禮嘉賓一同主持了切蛋糕儀式和祝酒儀式，見證政賢力量十周年的重要里程碑。典禮結束後隨即舉行會慶晚宴和節目表演，大家在歡聲笑語中度過了愉快的時刻。