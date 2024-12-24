快評：去中國化禍台　這一代人有責任撥亂反正

中評社快評／“兩岸共同弘揚中華文化座談會”23日上午在四川成都舉行，中共中央台辦、國台辦主任宋濤，國民黨前主席馬英九，兩岸知名文化學者，青年學生等約100人出席。座談會矛頭直指民進黨當局“去中國化”，強調要阻止，要撥亂反正。



宋濤指出，長期以來，民進黨當局處心積慮推行“去中國化”“去歷史文化”，企圖割裂割斷兩岸歷史文化的聯結，磨滅台灣同胞的民族意識，要自絕於中華文明。兩岸同胞要認清民進黨當局的“台獨”本性和險惡用心，堅守文化立場、堅定文化自信，堅決抵制“文化台獨”，做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人。



馬英九提到，過去幾十年，台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要的角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。在台灣，因為民進黨的政治操弄，出現“去中國化”的錯誤方向，我們這一代人有責任，必須要撥亂反正。



的确，“去中國化”已存在多年，一直在荼毒台灣未來。民進黨當局前些年推出所謂“教改”政策和“台獨”課綱，近期又刪改台灣軍校課程，刪除中國現代史，讓軍校學生看不到抗戰的歷史，學不到古代中國人的智慧。“去中國化”斬斷台灣的中華歷史、文化之根，貽害無窮。



阻止民進黨當局推行“去中國化”，任務繁重、緊迫，如馬英九所言，“我們這一代人有責任，必須要撥亂反正”。阻止“去中國化”不能只停留在口頭上，應落實到行動。“去中國化”本質是搞“台獨”分裂，注定不會成功。