暴雪導致波黑大範圍停電

中評社香港12月24日電／波黑23日普降大雪並伴隨強風，波黑國有電力公司電網出現故障，導致約18萬用戶受到影響。



新華社報導，據波黑國有電力公司消息，受影響最嚴重的是西北部的烏納-薩納州，約30%的用戶處於斷電狀態。東北部圖茲拉州約1.1萬用戶受到影響，中部澤尼察-多博伊州和中波斯尼亞州也出現電力故障。



消息說，截至23日傍晚，大部分地區的電力供應已恢復，但仍有約4.7萬用戶受到影響。