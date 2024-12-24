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暴雪導致波黑大範圍停電
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2024-12-24 08:49:21
中評社香港12月24日電／波黑23日普降大雪並伴隨強風，波黑國有電力公司電網出現故障，導致約18萬用戶受到影響。
新華社報導，據波黑國有電力公司消息，受影響最嚴重的是西北部的烏納-薩納州，約30%的用戶處於斷電狀態。東北部圖茲拉州約1.1萬用戶受到影響，中部澤尼察-多博伊州和中波斯尼亞州也出現電力故障。
消息說，截至23日傍晚，大部分地區的電力供應已恢復，但仍有約4.7萬用戶受到影響。
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