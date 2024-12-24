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美國前總統克林頓因發燒被送往醫院
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2024-12-24 08:51:34
中評社香港12月24日電／美國前總統克林頓23日因發燒被送往華盛頓特區的喬治敦大學醫學中心進行檢查。
新華社報導，克林頓的副幕僚長、發言人安赫爾·烏雷尼亞當天在社交媒體上發布信息說，克林頓目前精神狀態良好。
現年78歲的克林頓1993年至2001年擔任美國總統。自卸任以來，克林頓經歷了多次健康問題。2004年，他在紐約一家醫院接受了心臟“搭橋”手術。2010年，他再次接受心臟手術。2021年，由於泌尿系統感染，他曾在加利福尼亞州南部一所醫院接受治療。
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