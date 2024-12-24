第九屆中國殘疾人冰雪運動季啟動

啟動儀式現場。內蒙古自治區殘疾人聯合會供圖 中評社北京12月24日電／據人民網報導，12月23日，第九屆中國殘疾人冰雪運動季啟動儀式在內蒙古自治區呼和浩特市馬鬃山滑雪場舉行。



為落實《國務院辦公廳關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》，不斷鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”成果，推動殘疾人冰雪運動，服務國家冰雪經濟發展，中國殘疾人聯合會定於2024年12月至2025年4月，以“綻放冰雪夢想 樂享康復健身體育”為主題，組織開展第九屆中國殘疾人冰雪運動季活動。這場全國殘疾人的冰雪運動盛會將為廣大殘疾人朋友們提供一個冰雪運動與文化交流的平台，全面展現新時代殘疾人積極樂觀、昂揚向上的精神風貌，大力推動殘疾人體育事業的高質量發展。啟動儀式由中國殘疾人聯合會主辦，內蒙古自治區殘疾人聯合會承辦，呼和浩特市殘疾人聯合會協辦。



來自全國各地的殘疾人冰雪運動員、冰雪愛好者及其家屬、志願者和殘聯工作人員等近500人參加了啟動儀式。雪地拔河、雪地毽子、雪地沙包、雪地跳繩、雪地陀螺等各類趣味冰雪遊戲項目分組進行，大家在冰天雪地中嬉戲玩耍，盡情享受冰雪運動帶來的無限樂趣。



“非常感謝殘聯提供了這麼好的平台，讓我們可以展現出自強不息的精神。”視力殘疾的高明參加了當日的啟動儀式，他希望通過這個平台，社會各界能更加關注殘疾人的精神和運動需求。