哈爾濱亞冬會籌辦工作加緊推進

12月22日，2025年哈爾濱亞洲冬季運動會高山滑雪項目測試賽在黑龍江省亞布力體育訓練基地（亞布力滑雪場）舉行。（新華社記者 謝劍飛 攝） 中評社北京12月24日電／據新華網報導，記者從有關部門獲悉，距離2025年第九屆亞洲冬季運動會開幕，還有一個多月的時間，隨著前期各項建設工作的基本完成和各項目測試賽的陸續開展，賽會籌辦工作已進入由日常工作機制向賽時運行機制轉向的關鍵階段。



亞冬會執委會副秘書長、哈爾濱市體育局局長柏志國23日介紹，目前，亞冬會籌辦工作總體進展順利，各項重點任務正在按時序加緊推進。截至10月30日，所有場館（場地）和涉及改造的接待酒店全面竣工驗收。另外，亞布力西站站房擴建、亞布力南站綜合整治、哈爾濱至亞布力旅遊列車改造等6個鐵路基礎設施項目也已經全部完工交付使用；哈爾濱機場東二跑道主體工程也已完工，預計2025年1月24日投入使用。



柏志國介紹，按照《2025年第九屆亞冬會測試賽整體工作方案》安排，確定在2024年10月至2025年1月舉辦總計14場測試賽。目前，在各競賽場館團隊的有效組織下，已完成短道速滑、花樣滑冰、速度滑冰、男子冰球、女子冰球、冰壺、高山滑雪七項測試賽。



同時，各方面服務保障工作已經基本就緒。在抵離服務方面，已組建機場、火車站、推薦出入境口岸抵離工作團隊，並完成抵離流線設計、服務點位設置，明確了通關禮遇和便利化服務措施。抵離管理系統已建設完成並於12月6日正式上線投入使用。在交通保障方面，加大賽區間鐵路運力投放，開行三列亞冬專線觀光列車，2025年1月中旬起哈爾濱至亞布力將加密至每日40列車次。