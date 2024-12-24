西部地區最大高鐵樞紐站加緊建設

這是12月23日拍攝的建設中的重慶東站站房及配套綜合交通樞紐工程（無人機照片）。（圖源：新華網） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，目前，由中鐵建設等單位承建的重慶東站站房及配套綜合交通樞紐工程正加緊建設，進展順利。



重慶東站站房及配套綜合交通樞紐工程位於重慶南岸茶園片區，是交通強國建設站城一體化試點工程，建成後將引入渝湘高鐵、渝萬高鐵、渝貴高鐵、渝昆高鐵等多條線路，成為西部地區最大高鐵樞紐站。重慶東站預計將於2025年與渝湘高鐵重慶至黔江段同步建成投用。