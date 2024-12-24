中國品牌崛起　外貿競爭力強

小米集團全力發展電動車業務，繼SU7今年面世後，明年計劃推出第二款電動車YU7。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，中國外貿出口表現優於全球，其中一個重要因素是具有國際影響力、知名度的中國製造品牌迅速崛起，包括比亞迪電動車及小米集團手機已在全球市場取得相當份額。在品牌效應之下，中國外貿出口競爭優勢持續增強，開拓更大國際市場。



在美國加征關稅威脅之下，國際貿易前景蒙上陰影，其中加拿大、墨西哥已表明會對美國加征25%關稅的做法進行反擊，北美貿易戰大爆發隨時一觸即發。世界貿易組織預期今年全球貿易量有2.7%的溫和增幅，但2025年全球貿易前景卻存在不確定性，受到潛在貿易政策轉變衝擊，全球貿易表現要取決特朗普上台後所採取貿易政策而定。



芯片出口逾萬億 美打壓失敗



不過，中國抵禦與應對美國霸凌的能力不斷增強。客觀事實證明，美國利用貿易關稅作武器，無理打壓中國科技企業，實施出口及投資限制，阻不了中國經濟發展與科技進步。根據中國最新外貿數據顯示，以美元計價的出口保持增長的勢頭，上月同比增長6.7%，而進口則下跌3.9%。今年首11月，中國出口及進口分別上升5.4%及1.2%，貿易順差擴大至8847億美元。因此，今年中國外貿出口增長可望超逾5%，較全球整體出口升幅高出近倍。值得留意的是，中國今年首11個月包括芯片在內的集成電路出口同比勁升20.3%，金額突破逾萬億元人民幣。這反映芯片國產化之下，內地半導體產業快速壯大發展，除了成熟制程芯片產能顯著提升之外，先進制程芯片技術也突飛猛進。



成為美國無理打壓對象的華為集團，最新推出的Mate70手機，已實現芯片100%國產化，搭載全自研鴻蒙操作系統，並採用新一代麒麟9020芯片，操作流暢度及整體性能分別提升約40%，有利華為集團建立高端手機品牌形象，擴展美國以外的國際市場，從中展現中國科技自強自立能力，美國無理對華科企打壓宣告失敗。



同時，比亞迪、小米集團成為中國製造的外貿出口名片，比亞迪電動車在全球銷售持續增長，超出市場預期。比亞迪上月銷售50萬輛汽車，全年將超逾400萬輛，追越日本本田及美國福特等龍頭車企。目前全球新能源車滲透率還有很大增長空間，美歐對華電動車加征關稅，難阻比亞迪拓展金球市場版圖。至於小米集團，正發力電動車，明年計劃推出第二款電動車YU7，而目前小米最大業務亮點為手機業務，截至今年9月底止，在全球市場份額超逾10%，產品競爭力強可見一斑。



比亞迪小米品牌 成出口名片



其實，隨著更多中國企業出海，開拓海外市場，未來將有更多具國際影響力的中國製造品牌崛起，預期除電動車、手機之外，還將包括時裝、化裝品等產品打造成國際品牌。例如最近新上市內地美妝品牌毛戈平計劃進軍海外市場，已在日本、新加坡、英國、法國等市場進行調研。



內地擁有全球最完備產業鏈供應鏈，加上逐步建立產品品牌效應，有利中國外貿出口繼續保持穩中向好。