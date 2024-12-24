富權：民眾黨補選黨主席，各有心事在心頭

中評社香港12月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：民眾黨補選黨主席，各有心事在心頭。以下為文章內容。



據多個消息來源顯示，民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案，台北地檢署已經撰寫好起訴書，但要等“立法院”今日通過“大法官”人事案後才會舉行記者會宣布，因而最快將會在明日宣布。消息來源稱，起訴書超過三百頁，十多萬字，指控柯文哲涉圖利、收賄、侵占和背信等四大罪嫌，包括依《刑法》量刑十年以上有期徒刑、最重到無期徒刑的“收賄罪”，五年以上有期徒刑的“圖利罪”、七年以下期徒刑的“侵占公益款項罪”、三年以下有期徒刑的“違反政治獻金法”，以及“背信罪”等。有熟悉司法制度及程序者分析指出，柯文哲現在六十五歲，遭判有期徒刑一經累加，官司可能拖延三至五年，直到柯文哲將近七十歲的時候才能終審定讞，且定讞後恐被判十年以上徒刑，還得等關到一半才可能假釋，恐怕下輩子都在獄中度過了。何況，柯文哲還另外涉嫌“北士科地上權”、“台智光”、“萬大魚果市場改建”等案，如若也遭到檢調機構偵查並經法院定罪，柯文哲恐怕將會永無翻身之日。



正因為如此，曾經在案發之時自稱“清白”，並堅定表態不會辭去黨主席的柯文哲，在被羈押後與檢調人員“交手”的三個多月中，終於有了自知之明，深知自己將難逃此一“劫”，因而為了避免拖累民眾黨的發展以至留存，特意委由律師向台北地方法院遞狀聲請解除“禁止通信”禁令，以便向民眾黨秘書長周瑜修寄付辭職信。



但直到昨日，周瑜修仍然聲稱尚未收到柯文哲的辭職信。這既有可能是寄信仍然在“走程序”，也有可能是民眾黨已經收到柯文哲的辭職信，但黨內以黨職、黨工為主的“中央派”正在商討危機應變措施，因而使出“緩兵之計”，拖延宣布處理柯文哲辭職後的應變辦法。



實際上，在民眾黨內，對有關應對柯文哲辭職的辦法已經發生激烈的爭論。有主張立即進行黨主席補選的；也有主張不同意柯文哲辭職，要求他繼續以“請假”方式留任黨主席的；亦有“中間落墨”，按照黨章規定，先行由中央委員互推代理黨主席，然後在六個月內補選黨主席的，而即使是這一派也圍繞著“中央委員互推代理黨主席”，分為兩種意見，其中一種是由現屆的中央委員互推，另一種是在二零二五年一月十八日的中央委員會中評委改選後，由新選出的中央委員互推。

