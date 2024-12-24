經絡料利息續降　供平過租吸引入市

有調查發現，約86%受訪者對明年的入市置業或投資部署將保持審慎。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，香港住宅樓價在2024年受壓，部分原因是利率持續在高位徘徊。根據經絡按揭轉介昨日公布“2025年置業意向調查”，約86%受訪者對明年的入市或投資部署將保持審慎，較多受訪者預期樓價平穩，上落幅度約5%。經絡預料，美聯儲明年仍有機會減息2次，帶動新造按揭實際利率進一步降至3.25厘。



經絡透過問卷方式訪問了大約700名市民，當中逾三分之二為現有業主，餘下受訪者仍未擁有物業。對於大部分受訪者對來年的入市意欲保持審慎，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明解釋，雖然特區政府年內公布多項“減辣”措施，有助樓市平穩發展，惟本港經濟仍未完全﻿復甦，宏觀環境仍存不穩定因素，導致市民置業態度偏向審慎。



現樓按揭宗數預測升見5.5萬



本港樓價在今年首10個月錄得下跌，而受訪者對明年樓價走勢的預測亦見分化。調查結果顯示，37.6%受訪者預料樓價走勢相對平穩，保持5%上落幅度；56%料跌半成以上，其中26.3%料樓價會下跌5%至10%，18.6%料跌幅介乎10%至20%。相對而言，預料樓價會上升的受訪者相對較少，當中5%料樓價可望上升5%至10%；預料升幅在10%以上的受訪者合計不足1.5%。



展望2025年的香港按揭市場，曹德明指美國候任總統特朗普的政策不確定性相當高，美聯儲明年或會放慢減息步伐，減息2次的幾率較大。在聯繫匯率制度下，他預計期限為1個月的港元拆息（Hibor）或於4厘附近反復徘徊，而本港銀行視乎港美息差、經濟環境，以及自身策略，有可能繼續減息，港元最優惠利率（Prime Rate）或於明年底前進一步下降，新造按揭的實際息率料降至3.25厘，即2023年以來低位。



樓市交投方面，今年首11個月的現樓按揭宗數為46336宗，樓花按揭宗數則為3865宗。曹德明預計2024全年現樓及樓花按揭宗數分別為50000宗及4200宗水平，現樓按揭料跌至有紀錄以來最低，樓花按揭則按年大增逾1.6倍。他又預期，2025年的交投有望逐步回穩，全年的現樓按揭有望“谷底反彈”，宗數將回升至55000宗，而樓花按揭宗數則上望6000宗水平。



中原按揭：按息或降至3.25厘



此外，中原按揭董事總經理王美鳳亦指出，明年的樓按市場有多項利好因素支持。她解釋說，美國今年減息幅度累計達1厘，明年或放慢減息步伐，而本港銀行已於今年提速減息，累計達0.625厘，高於市場預期，市場按息由9月時的4.125厘逐步減至3.5厘，以平均按揭額為450萬元計，每月供款已累積減少1600元（減幅7.3%），供樓人士已可提早減輕供款負擔，加上租金回報平均已升至3.5厘，部分更達4厘以上，對比市場按息3.5厘，市場上“供平過租”個案進一步增加，更多市民傾向轉租為買，利好樓市前景。



王美鳳續說，美元息口明年仍處回落周期，預期港元拆息屆時也會跟隨下跌；當拆息回落一定幅度，銀行有機會進一步“減P”，預期到了明年，按揭利率將降至3.25厘水平。