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中國已對瓦重大地震災害提供首批緊急援助
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2024-12-24 11:35:00
中評社北京12月24日電／據新華社報導，國家國際發展合作署新聞發言人李明23日表示，中國政府已向瓦努阿圖提供100萬美元緊急援助，用於支持瓦應對災情和災後重建。
“中方應瓦方要求已協調當地中企專家進行初步災情評估，援瓦醫療隊積極參與當地傷者治療搶救和手術。據瞭解，中國紅十字會也向瓦方提供10萬美元緊急現匯援助。”李明說。
李明表示，下一步，中方願根據瓦方需要，繼續提供後續援助，幫助瓦方早日克服困難，重建家園。
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