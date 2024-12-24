2024年寧遠九嶷山半程馬拉松賽圓滿落幕

中評社北京12月24日電／據人民網報導，日前，2024年寧遠九嶷山半程馬拉松賽在湖南省永州寧遠縣圓滿舉行，來自國內外近3000名運動愛好者匯聚於此，展開運動的拼搏，同時盡享沿途九嶷山風光。



當日一早，隨著發令槍響，選手們衝出起跑線，開始了他們的征程，現場熱情的寧遠群眾們紛紛為選手們加油鼓勁。本次比賽線路涵蓋了舜帝陵廣場、麥地村、魯觀圩、永福寺、紫霞岩等地，貫穿九嶷山的核心區域，沿途風景如畫，有壯麗的山川景色，也有寧靜的田園風光和古朴的歷史人文景觀。選手們將在比賽中挑戰自我，享受運動的樂趣，同時也能領略到九嶷山的獨特魅力。



經過激烈角逐，劉軍以1小時9分20秒的成績獲得男子組第一名，Abraham Kiprutosome（亞伯拉罕·基普魯托）、龔燦獲得男子組第二、三名；汪沙奪得女子組冠軍，成績為1小時23分53秒，王文秀、何茗分別獲得女子組第二、三名。



近年來，寧遠縣積極貫徹全民健身國家戰略，致力於推動體育與旅遊的融合發展。本次活動的成功舉辦，不僅為當地的體育事業和旅遊業發展注入了新的活力，也進一步推動了全民健身運動的普及和發展。



本次活動由湖南省體育局主辦，永州市文化旅遊廣電體育局、寧遠縣人民政府承辦。