《抗日戰爭研究論集》出版座談會在京召開

中評社北京12月24日電／據人民網報導，為銘記抗戰歷史，弘揚偉大抗戰精神，商務印書館於近期出版了由已故北京師範大學歷史系教授、抗日戰爭史研究專家郭大鈞教授所著的《抗日戰爭研究論集》一書。由北京師範大學歷史學院、商務印書館主辦的《抗日戰爭研究論集》出版座談會近日在京舉行。



該書分為上、中、下三篇，上篇講述中國抗戰艱苦卓絕的歷程，中篇重視中國抗日戰爭發展規律和發展脈絡的個例研究，下篇記敘抗日戰爭偉大勝利的豐碑——受降與審判。該書的出版對於深入研究抗日戰爭在中國近現代史及世界近現代史中的作用和地位，有著重要的學術價值和現實意義。



北京師範大學副校長孫紅培指出，抗日戰爭是中國人民抵抗日本帝國主義侵略的正義戰爭，是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，是近代以來中國反抗外敵入侵第一次取得完全勝利的民族解放戰爭。紀念抗日戰爭勝利就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。舉辦郭大鈞教授《抗日戰爭研究論集》出版座談會，目的就是要深入推進抗戰史研究，進一步弘揚偉大抗戰精神，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。



中國出版集團副總經理、黨組成員陳永剛指出，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。郭大鈞教授的《抗日戰爭研究論集》在2024年的歲末面世，對於學術界來說，本書對抗日戰爭史的縱深研究有著重要的作用和價值；對於每一個中國人來說，衹有對這段重要的歷史時期有全面而客觀的瞭解，才能真正銘記歷史，啟迪未來，這也是郭大鈞教授留給我們的寶貴精神遺產。



商務印書館執行董事、黨委書記顧青表示，《抗日戰爭研究論集》不僅囊括了郭大鈞教授對抗日戰爭史研究的精華，而且體現了我國老一輩社會科學工作者的時代使命和責任擔當，把學問做在祖國大地上，這種境界值得緬懷。127年來，商務印書館的出版事業始終與國家和民族的命運緊密連接在一起。出版郭大鈞教授的《抗日戰爭研究論集》對商務人來說具有非常重要的價值和意義。