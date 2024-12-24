專家：青島琅琊台遺址實證為秦始皇所築

中評社北京12月24日電／據新華社報導，經多年系統性考古發掘，考古專家認為，青島琅琊台遺址主峰的“大台”主體是秦漢時期高台建築基址，為秦始皇所築之琅琊台，證實了《史記》等文獻的記載。



這是記者21日從山東青島琅琊台遺址考古新發現論證會上瞭解到的。



據《史記》記載，秦始皇“南登琅邪，大樂之，留三月。乃徙黔首三萬戶琅邪台下，復十二歲。作琅邪台，立石刻，頌秦德，明得意”。



2019年以來，為配合遺址保護規劃編制，經國家文物局批准，山東省文物考古研究院、青島市文物保護考古研究所與青島市黃島區文化和旅遊局組成聯合考古隊，對遺址進行了主動性考古發掘。



發掘區位於主峰的“大台”、東部瀕海的“小台”、山南的“窑溝”“台西頭”和東南的“亭子蘭”等多個地點。通過持續系統發掘，遺址的規模、布局及主要遺跡面貌基本呈現，確認了“大台”主體為秦漢時期高台建築基址，發現台下房間、排水設施等重要遺跡，佐以早先發現的秦代刻石，推定為秦始皇所築之琅琊台。“窑溝”地點發現磚瓦窑分布區，出土大量遺物，為台上建築材料分期斷代提供了較為準確的依據。



山東省文物考古研究院副研究員、琅琊台遺址考古發掘項目負責人呂凱說，琅琊台遺址主體是秦始皇“徙黔首三萬戶”修築的國家工程，在中國建築史上具有重要地位。考古發掘為秦漢時期高等級建築的研究提供了全新材料。此外，山下窑址區發現了目前山東地區唯一可確定的秦代陶窑遺存，出土的磚、瓦等構件具有標準器意義。