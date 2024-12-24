日本面包店20萬租銅鑼灣兩層舖

日本人氣面包店TruffleBAKERY以逾20萬元承租銅鑼灣勿地臣街兩層舖。（大公報） 中評社香港12月24日電／﻿大公報報導，永義國際新建的銅鑼灣商廈，其地舖及1樓剛獲日本人氣面包店TruffleBAKERY以月租逾20萬元承租，作為其海外首家分店。



中原（工商鋪）商鋪部高級分區營業董事梁偉傑表示，該商廈位於銅鑼灣勿地臣街11至13號，今次承租的地舖面積約1056方呎，1樓面積約2077方呎，月租逾20萬元。租客TruffleBAKERY在日本已有17家分店，今次選址在銅鑼灣，不僅看准該區消費者對高品質及創意餐飲的強勁需求，也希望能吸引更多本地及國際遊客。



梁偉傑稱，視後唐詩咏創立的明星面包品牌33 CUBREAD在區內開業，另一家來自日本大阪的創意面包店Merci Moncher近期亦於銅鑼灣蘭芳道開店，以日式及歐式面包為主打，因其明星效應及高品質產品搶占市場，帶動利園山道周邊商鋪租賃需求，在高端零售需求放緩的情況下，餐飲零售成為市場的主要增長動力。



亞洲貿易中心全層 叫價5400萬



另外，美聯工商營業董事沈榮翰表示，葵湧梨木道79號亞洲貿易中心一個高層全層單位，建築面積約13628方呎，業主以意向售價約5400萬元放售，即呎價約3962元，業主亦可另加配售4個貨車及2個私家車車位。該放售物業現為大型西式中央食物工場，目前正在運作，連所有生財設備及工具，以及食物製造廠牌照出售。物業現有設施包括一個攝氏零下18度大型雪房、3個攝氏0至4度大凍房、凍廚房、熱廚房、生肉房、清潔洗水房、沙律房、大型食品準備間、包裝房、制服更衣室、執貨間、收貨間、垃圾房等。又亦設約2000方呎辦公室。