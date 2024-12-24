長三角區域發展指數進一步提升

中評社北京12月24日電／據新華網報導，長三角一體化發展統計監測辦公室23日發布數據顯示，2023年長三角區域發展指數為132.6（以2015年為基期），比2022年提高3.3。自2018年長三角一體化發展上升為國家戰略以來，長三角區域發展指數年均提高3.3，強勁活躍增長極和高質量發展樣板區的地位作用不斷夯實。



從分項指標看，創新共建、協調共進和綠色共保分項指數提升較快，與2018年相比，年均提高超5.0；示範引領和民生共享分項指數穩步提高，年均分別提高2.2和3.3；開放共贏分項指數逐步恢復、波動上升，年均提高0.2。



數據顯示，2023年長三角區域示範引領指數為126.9，比上年提高2.9，與2018年相比年均提高2.2，示範引領作用進一步彰顯。從區域經濟規模看，2023年長三角地區生產總值30.50萬億元，是2018年的1.4倍（按現價計算），占全國比重為24.4%。



創新共建效果顯著，協調共進穩步提高。2023年長三角區域創新共建指數為154.3，比上年提高5.0，與2018年相比年均提高6.0，區域研究與試驗發展（R＆D）經費投入邁上萬億台階，達10167億元，是2018年的1.7倍；2023年長三角區域協調共進指數為130.2，比上年提高1.6，與2018年相比年均提高5.1，區域基礎設施互聯互通水平持續提高，區域內鐵路路網密度、高速公路密度的省際差異相比2018年末明顯縮小。