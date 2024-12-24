AI施展魔法　兵馬俑能歌善舞

中評社北京12月24日電／據大公報報導，近期，伴隨著一個又一個的文物新發現，內地各大短視頻平台掀起一股AI“活化”文物熱潮。來自全國各地的國寶級文物，紛紛在AI技術的加持下“動”起來，令不少網友驚呼：“AI一定是施展了魔法，文物‘活過來’了！”陝西“文創大戶”秦始皇帝陵博物院依托AI技術，推出一大批文創視頻，廣為流傳的“灰頭灰臉”的兵馬俑突然恢復全身光彩，並用秦腔來了一段“青海搖”rap的畫面。當傳統文化與現代新科技相遇，原本束之高閣、嚴肅沉悶的文物表現出“活潑可愛”、“能歌善舞”的一面，讓遊客接觸到了更加鮮活的歷史。



近日，來自寧夏銀川的遊客張咏一邊刷著“兵馬俑都是多巴胺穿搭”（通過服裝搭配營造愉悅感的穿搭風格）的視頻，一邊走進了期待已久的兵馬俑一號坑。“我對歷史特別感興趣，一直夢想做個考古工作者。”雖然最終沒能實現考古夢，但作為一名中學歷史教師，也算是帶著愛好一起前行。張咏告訴大公報記者，“AI＋VR”技術不僅讓兵馬俑說話，更讓文物和歷史“活”起來。通過AI“活化”兵馬俑的視頻之所以大受歡迎，就是因為它在真實歷史基礎上，通過真實的文物和潮流文化，用“戲說”的方式，講述鮮活的歷史故事，普及文物知識。



“AI帶你看兵馬俑的12時辰”等視頻也備受張咏喜愛。讓張咏更加驚喜的是，走進秦始皇帝陵博物院兵馬俑博物館，AI應用處處皆是，兵馬俑不僅在視頻中“活”了，更在兵馬俑坑和遊客身邊“活”了。



“特別是有一款‘蒹葭十二士雲上蒹葭’小程序，只需要手指輕輕在手機上一點，沉睡千年的大秦銳士們便會逐一剝去身上的陶土，顯露華彩真容，再次集結出發。”在張咏看來，“蒹葭十二士雲上蒹葭”不僅是一款AI應用，更像是一本兵馬俑百科全書，將真實的典故、兵馬俑的由來等等全部囊括其中，更是集趣味性、知識性和旅遊實用性為一體。



據秦始皇帝陵博物院文創團隊介紹，兵馬俑當年隨葬時都是通體彩繪，光彩耀眼。只是歷經兩千多年的漫漫歲月，彩繪大多脫落，變成如今“灰頭灰臉”的模樣。但是，生命的色彩不會也不應被歲月的烽煙所剝離。運用AI技術，不僅是給秦俑重新上色復原，更讓冰冷的陶俑復活成有溫度、有靈魂、有情感的鮮活生命。