受惠減息　明年香港樓市交投趨旺

樓價整固加上降息，會令買家供樓負擔減輕，有助刺激樓市成交。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，世紀21.Q動力總經理楊永健分說，美國減息周期今年9月開始，對本地樓市帶來支持，上星期聯儲局一如市場預期減息。美國累計減息1厘，而本港大型銀行連續三度跟隨美國減息，只是減息幅度未有跟足，本地銀行最新將最優惠利率（P）再減0.125厘，累減0.625厘，市民供樓負擔減低，對樓市有一定刺激作用。



本地銀行再度減息0.125厘，以現時銀行普遍採用的拆息按揭（H按）計算，一般銀行“封頂”息P減1.75厘，最新實際按揭息率由3.625厘降至3.5厘，為2023年5月以來最低水平，此次減息不僅令現有業主受惠，也進一步吸引准買家入市，自減息周期開始，近月整體樓市成交量確實有所回升。



減息對買家的供樓負擔有幾大影響？此次減息直接減低買家供款壓力，以每100萬元貸款額、30年還款期計算，月供減少71元；若貸款額為500萬元，月供由減息前的2.2803萬元降至2.2453萬元，每月節省350元，減幅1.5%。若計算今年9月至今三次減息的累計影響，供款減幅達7.3%，每月可節省1780元。



減息令買家供樓負擔降低的同時，樓價整固亦有助市民的整體供款負擔降低。按政府經濟顧問辦公室按季公布的經濟報告，政府會按季公布市民的置業負擔指數（又名“供款相對入息比率”），有關指數是以面積45平方米（約484平方呎）的單位計算按揭供款，相對於住戶入息中位數（不包括公共租住房屋及公營臨時房屋的住戶），報告顯示因應年初至今，整體住宅樓價持續回落，加上9月份減息，令最新市民置業負擔指數得以改善，最新指數是62%，較年中的65%下降。



翻查過去一年多的經濟報告，近年樓價持續回落，市民置業負擔指數已連續五季回落。按2023年的半年經濟報告，當時仍處於美國加息周期，當時市民置業負擔指數高達75%，創回歸以來新高。



置業負擔指數料跌穿60%



展望未來，因應樓價整固期未完結，近期樓價仍有回落趨勢，現時供樓負擔仍高於2004年至2023年近二十年的長期平均數54%，由於最新指數未計算11月及12月的減息，相信供樓負擔勢跌穿60%，或拉近至54%的二十年平均數。供樓負擔回落自然吸引買家入市，相信來年整體一、二手成交量回升。