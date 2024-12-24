﻿港大夥北大深化醫學領域交流

港大醫學院院長劉澤星（右二）近日率領代表團訪問北大醫學部並簽署合作備忘錄，順道參觀北大的醫學科技樓、健康醫療大數據國家研究院及醫學圖書館。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院（港大醫學院）院長劉澤星近日率領代表團訪問北京大學醫學部並簽署合作備忘錄，期望日後在學生交換、聯合培養、科研合作等方面加強交流，共同推進京港醫學領域的發展。



劉澤星連同港大醫學院教授於訪問北京大學醫學部期間，與北京大學常務副校長、醫學部主任喬傑以及醫學部副主任王維民和王嘉東等進行會面。雙方就醫學教育和科研成果的最新發展，以及未來的合作方向進行了深入探討。會談後，劉澤星與喬傑共同簽署合作備忘錄，旨在加強雙方在人才培養、學術交流、醫學科研和臨床實習等方面的合作。



劉澤星表示，簽署合作備忘錄將進一步加強兩校的緊密合作夥伴關係，“期望日後在學生交換、聯合培養、科研合作等方面加強交流，相互學習並借鑒對方的優勢，共同為促進京港醫學領域的發展貢獻力量。”



港大表示，港大醫學院與北京大學醫學部多年來保持著良好的合作關係，兩校學生可到對方醫療機構進行臨床實習。此外，北京大學醫學部於2024年7月啟動“內地香港融合交流項目”，促成了兩校的臨床及護理學生之間的互相學習，亦增進了香港與內地在教育領域的交流合作。