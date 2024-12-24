DSE逾4000人重考　157人達收生門檻

考評局昨日出版了2024年DSE考試報告，詳細列出多項考試統計數據供作參考。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，考評局昨日出版了2024年香港中學文憑試（DSE）考試報告，詳細列出多項考試統計數據供作參考。報告指出，今年報考總人數為50591，有4424人為重考生，占考生總人數的8.7%，其中69人在重考後獲得“332A”或更佳成績，並於兩個選修科目取得3級或以上成績，成功達到6間大學包括港大、中大、城大、科大、理大及浸大的一般入學要求；另外有88人獲“332A”或更佳成績，並於兩個選修科目取得2級或以上成績，達到嶺大及教大的要求。今年總共157人成功“翻身”，較去年重考後獲入讀八大門檻“33222”或更佳成績的161人略少。



以科目計，在中文、英文及數學必修部分3個核心科目中，重考生人數最多的是英文，有1809人，其次為數學必修部分有1379人，中文則有1098人。相比去年重考人數，3個核心科目均有下降。



然而，“翻身”人數最多的是英文科，有331人去年考試只得2級或以下而重考後獲3級達標或以上成績。中文科則有271人重考後獲得3級或以上成績，最低的是數學必修部分，衹有66名重考生最終成功達標（獲2級或以上）。



覆核成功率比去年低



考試報告亦載列了上訴覆核成功率及特殊需要考生的成績數據。今年所有學校考生共提出35994科次覆核，衹有1.5%最終科目等級獲得提升，自修生的覆核成功率衹有1.2%等級獲提升，兩項比率均較2023年的1.8%及1.6%為低。



在特殊需要考生方面，今年共有3666人應考，於核心科目中取得“332A”或更佳成績，並於一個選修科目取得2級或以上成績的有771人。而考獲5科5級或以上佳績的有32人，以精神問題類別考生最多，共11人獲得5科5級或以上。