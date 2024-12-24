AI程式設計挑戰賽　全球精英赴港切磋

首屆國際人工智能程式設計精英挑戰賽昨日於香港生產力大樓舉行啟動典禮。（大公報） 中評社香港12月24日電／大公報報導，首屆國際人工智能程式設計精英挑戰賽（IAEPC）昨日（23日）於香港生產力大樓舉行啟動典禮。是次比賽旨在匯聚全球頂尖的AI人才與程式設計精英，通過一系列創新、挑戰與合作的環節，探索AI技術在各行業應用的無限可能。政務司司長陳國基視頻致辭表示，期望通過比賽激發更多的創新靈感，推動人工智能技術同社會各領域的深度融合。



據瞭解，IAEPC是由歐美同學基金會與國際人工智能及數據產業協會共同倡議下發起的全部由世界冠軍參賽的頂尖國際賽事。此次比賽將吸引一大批全球人工智能比賽的冠軍選手來香港參賽，為香港吸引國際最頂尖的人工智能人才，同時為香港帶來更加卓越的人工智能國際競賽教育資源，豐富香港的人工智能教育生態，提高香港在國際人工智能領域中的學術地位。



推動AI技術融入社會



IAEPC在籌備期間得到了香港特區政府的大力支持，政府“教育、科技、人才辦公室”的負責人政務司司長陳國基在儀式上視頻致辭時表示，香港是全球唯一擁有五家世界百強大學的國際專項教育樞紐，是世界科研人才的會聚點，是打造國際人工智能技術生態鏈的理想城市。他期望來自海內外的精英，通過這次比賽，激發更多的創新靈感，推動人工智能技術同社會各領域的深度融合，共同探索更多的合作機會。



IAEPC的聯合創始人黃錦輝表示，期望透過這次比賽能吸引來自世界各地的優秀人才，尤其是在教育和科技領域的頂尖人才，讓他們來到香港展示他們的才華並相互交流。



同時，香港六所大學，包括香港大學，香港中文大學，香港科技大學，香港理工大學，香港浸會大學，香港城市大學的相關學部加入了專業學術委員會，為賽事提供支持。