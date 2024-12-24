香港第14批八達通即將失效（附換卡方法）

第14批八達通將於2025年3月22日失效。（fb圖片） 中評社香港12月24日電／大公文匯全媒體報導，八達通公司早前於社交平台發文，指第14批八達通將於2025年3月22日失效，提醒客戶要在限期前辦理換卡手續，2批八達通編號為“88857001－88915000”及“95998001－96325000”。



八達通提醒用戶應盡快將需要更換的八達通在失效日期前轉換為手機八達通或前往八達通服務站更換新的實體八達通，以繼續使用八達通服務。



若八達通卡失效1年但仍未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費。



前往八達通服務站換新實體卡



用戶可直接查詢所有支持八達通換卡計劃的“八達通服務站”，或透過WhatsApp發送預設訊息及你的位置搜尋就近的“八達通服務站”，並前往辦理手續。



個人八達通用戶另需預先填寫或登記信息：



於網上登記或下載登記表格並郵寄給八達通公司；

完成登記後，全新租用版個人八達通將於2至4個星期內郵寄給用戶；

收到新卡後，攜同新、舊2張租用版個人八達通前往“八達通服務站”，按螢幕指示轉移資料。

轉換為手機八達通



若使用指定型號iPhone、華為或Samsung流動裝置，可加實體八達通轉換為手機八達通。



換卡時會自動轉移至新的八達通（如有）：八達通餘額、最近9次消費紀錄、自動增值服務、公共交通費用補貼、屋苑／商業大廈／校園門禁系統、校園管理系統、屋苑／商業大廈／校園專用巴士、港鐵乘車優惠及服務（學生車費推廣計劃、羅湖／落馬洲特惠乘車計劃、港鐵全月通、港鐵“即日第二程車費九折”優惠（如適用）、港鐵特惠站優惠、MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程）、九巴月票、新渡輪月票／假日來回票、城巴車費優惠。



換卡時不會轉移至新的八達通（如有）：停車場時租／月租服務、港鐵泊車轉乘計劃。