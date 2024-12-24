網評：島內立法機構打架　“台式民主”崩塌

中評社北京12月24日電／網評：“台式民主”崩塌

來源：大公報 作者：朱穗怡



在台灣當議員，有一項“技能”必不可少——打架。



最近島內立法機構審議“選罷法”、“憲法訴訟法”和“財政收支劃分法”修正案時，議場爆發激烈的肢體衝突。最誇張的是，民進黨“立委”為了提前占領議場的主席台，竟然連夜破窗闖入議場。此行徑與盜賊有何兩樣？隨後的事態發展一如以往，藍綠“立委”互相拉扯、鎖喉、咬人、潑水、壓制，據說立法機構負責人韓國瑜一度被人撲倒四腳朝天。其實，今年2月台立法機構召開首次會議，藍綠“立委”已經發生肢體衝突，現在到了年底還在打。難怪今年台灣代表字排行第二的是“鬥”字。一眾“立委”在嚴肅的議場大打出手，把這個“鬥”字詮釋得“活靈活現”。



此次在立法機構通過的三大法案修正案主要是由國民黨提出，民眾黨的立場與國民黨相近，但引起民進黨強烈反對。“選罷法”修正案旨在加嚴連署方式並提高罷免門檻。這是國民黨針對民進黨動輒發起罷免國民黨公職人員的反制措施。2016年民進黨發起罷免國民黨籍的高雄市長韓國瑜，獲得成功後食髓知味，今年竟又發起罷免國民黨籍的基隆市長謝國樑，雖然沒有成功，但為了與民進黨周旋，國民黨也耗費了不少心力。所以國民黨提出修法，以阻止民進黨再次發起政治惡鬥。



“憲法訴訟法”修正案則是希望提高“釋憲”法庭大法官開會及通過門檻。早前國民黨提出改革法案，要求加強對民進黨當局的監督，相關法案雖然在國民黨和民眾黨人數較多的優勢下通過，但民進黨卻提起“釋憲”要求否決改革法案，而現任的“釋憲”大法官皆是民進黨當局提名，立場偏綠，否決了國民黨提出的監督民進黨當局的改革法案。為了吸取教訓，國民黨這次提出修法要求提高“釋憲”門檻，否則以後立法機構通過的所有法案，民進黨都可以通過“釋憲”全部否決。至於“財政收支劃分法”是要求“中央政府”的統籌分配款下放各地方政府。過去民進黨在野時也支持相關法案，如今當了執政黨，大權在握，當然不願意被地方政府瓜分財政權力了。