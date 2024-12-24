港澳優勢互補　展示“一國兩制”優越性

圖：港澳的“一國兩制”實踐，對全球治理變革提供借鑒。（圖源：大公報） 中評社北京12月24日電／﻿據大公報報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平20日出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話。香港多位政商界人士表示，習主席的重要講話為香港未來的發展提供了重大的啓示。港澳未來要進一步深化合作，實現優勢互補，攜手貢獻粵港澳大灣區建設，以實際行動向世界展示“一國兩制”的生命力和優越性，不負中央囑托。



4點希望適用於香港



全國政協常委吳良好表示，習主席對澳門提出的4點希望同樣適用於香港，香港各界要深入學習領會習主席重要講話精神，在“一國兩制”實踐新階段更加重視經濟、謀發展、惠民生，與特區政府管治團隊齊心團結一道，匯聚力量，在全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖中書寫新的香港篇章，不負習主席和中央的信任及期待。



全國政協常委姚志勝指出，港澳回歸祖國以來實現新飛躍，發展成就舉世矚目，其中落實中央全面管治權和保障特區高度自治權是核心要義；平衡國家安全和經濟發展“鳥之兩翼”，創造了穩定而充滿生機的社會和投資環境；“背靠祖國、聯通世界”獨特優勢讓港澳建設成聯通中外的橋梁紐帶；愛國愛港、愛國愛澳價值觀深入民心，成為了港澳居民建設共同家園、貢獻國家發展的精神支柱。這些成功經驗既要充分總結，更要推廣宣揚、准確把握，築牢“一國兩制”行穩致遠基礎。



“一國兩制”為全球提供借鑒



全國政協常委譚錦球表示，和平、包容、開放、共享的“一國兩制”價值理念，是港澳“一國兩制”實踐對全球治理變革提供的借鑒，也是新時代港澳攜手在國際上講好“一國兩制”故事的方向指引，更需要港澳互學互鑒，在著力打造更高水平對外開放平台、提升國際聯結力影響力等方面，展現更大作為、開創“一國兩制”事業更光明前景。

